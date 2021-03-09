«Салават Юлаев» в гостях обыграл «Трактор» и повёл в серии со счётом 3-1

В четвёртом матче серии плей-офф Кубка Гагарина уфимский «Салават Юлаев» обыграл «Трактор». Встреча проходила на стадионе «Арена-Трактор» имени Валерия Белоусова в Челябинске и завершилась со счётом 3:0 (0:0, 1:0, 2:0) в пользу подопечных Томи Лямся.

Одним из главных героев встречи стал форвард уфимцев Маркус Гранлунд, который забросил шайбу и отдал две результативные передачи. По два очка в составе победителей набрали Сакари Маннинен (1+1) и Григорий Панин (0+2). Второй шат-аут кряду оформил голкипер гостей Юха Метсола, который отразил 21 бросок.

«Салават Юлаев» в третий раз подряд обыграл челябинский клуб и повёл в серии до четырёх побед со счётом 3-1. Пятая встреча пройдёт в Уфе 11 марта.