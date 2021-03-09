Лямся — о 3:0 с «Трактором»: тяжёлая победа. «Салавату» нужно улучшать свою игру

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся прокомментировал результат четвёртого матча серии плей-офф КХЛ с «Трактором» (3:0, 3-1 — в серии).

«Тяжёлая победа. «Трактор» в первые 10 минут выглядел мощно, нам приходилось выживать в этих моментах. Хоккеисты целиком отдали себя игре, великолепно проявил себя Метсола. Здорово сыграли все ребята и наше первое звено, забросившее три шайбы.

Мы понимали, что «Трактор» постарается агрессивно начать. Нужно было контролировать этот момент. Во втором периоде мы улучшили свою игру. Два нарушения численного состава? Это следствие небольшого недопонимания на скамейке.

Боялись ли мы появления Евенко? На льду всегда присутствуют арбитры. Они следят, чтобы игра проходила честно. При игре в меньшинстве соперник хорошо защищается, но и мы стараемся улучшить свою игру в большинстве. Мухамадуллин в следующей игре тоже не сыграет.

Четыре матча позади, нам нужно улучшать свою игру. Если хочешь проходить в плей-офф далеко, надо, чтобы все четыре звена хорошо играли в защите. Но мы и в атаке преуспеваем. Важен баланс, над которым мы работаем», — передаёт слова Лямся корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.