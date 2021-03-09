Гатиятулин: равнодушных в «Тракторе» нет, все стараются переломить ситуацию

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал четвёртый матч серии плей-офф КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (0:3, 1-3 — в серии).

«Неплохо играли, особенно первый период. Были моменты, не смогли их реализовать. Во втором периоде тоже создавали моменты, но допустили ошибки, пропустили гол, перехлестнули эмоции. Старались выровнять игру, моментами получалось, но подвела реализация. Слова благодарности команде за самоотдачу. Равнодушных нет, все стараются переломить ситуацию.

Наше легионерское звено? Соперник готовится, разбирает, ищет наши сильные и слабые стороны. Всё упирается в голы. В большинстве не хватает завершающего броска. Двигали шайбу, создавали голевые моменты. Постараемся исправить все ошибки, лучше играть на добивании.

В первой игре сыграли активнее, но сейчас видим, что тяжело играем. В первом периоде есть свежесть, но всё время преодолевать это тяжело, активность пропадает, отсюда идут ошибки в обороне. Большинство голов нам забивают с пятака. Усилим этот момент.

В эпизоде с голом Хартикайнена мы посчитали, что до броска игрок соперника находился в площади ворот, поэтому взяли запрос. Разберём этот момент. В моменте с удалением Алексеева нам сказали, что на льду, где было нарушение, у нашего игрока не была разбита бровь. Когда просматривали эпизод с Амировым, мы понимали, что гол не должен быть засчитан. Не думаю, что эта ситуация отразилась на нашей игре», — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.