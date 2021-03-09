«Локомотив» уверенно обыграл «Йокерит» и вышел во второй раунд Кубка Гагарина
В третьем матче серии плей-офф Кубка Гагарина «Локомотив» обыграл финский «Йокерит». Встреча проходила на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле и завершилась со счётом 4:1 (1:0, 1:1, 2:0) в пользу подопечных Андрея Скабелки.
Одним из главных героев встречи стал форвард «Локомотива» Егор Коршков, который отдал три результативные передачи. Шайбы в составе победителей забросили Алексей Марченко, Теэму Пулккинен, Андре Петерссон и Владимир Ткачёв.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Таким образом, «Локомотив» одержал победу в серии до четырёх побед со счётом 4-0. Ярославский клуб стал вторым участником второго раунда плей-офф Кубка Гагарина. Ранее свою серию выиграл ЦСКА.
КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 4-й матч
09 марта 2021, вторник. 19:30 МСК
Йокерит
Хельсинки
Окончен
1 : 4
Локомотив
Ярославль
0:1 Марченко (Красковский, Алексеев) – 09:19' (5x4) 1:1 Пудас – 27:24' (5x5) 1:2 Пулккинен (Коршков) – 31:59' (5x4) 1:3 Петерссон (Коршков) – 53:19' (5x5) 1:4 Ткачёв (Коршков, Рафиков) – 55:52' (5x5)
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