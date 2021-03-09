Должен ли Олег Знарок покинуть «Спартак»?

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В четвёртом матче серии плей-офф Кубка Гагарина ЦСКА обыграл «Спартак». Встреча проходила на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве и завершилась со счётом 3:1 (0:1, 1:0, 2:0) в пользу подопечных Игоря Никитина. «Армейцы» одержали победу в серии до четырёх побед со счётом 4-0.

«Спартак» под руководством Олега Знарка второй сезон кряду выбывает в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина. В сезоне-2019/2020 красно-белые уступили московскому «Динамо» со счётом 2-4.

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По два очка в составе победителей набрали Брендан Лайпсик (1+1) и Андрей Локтионов (0+2). Шайбы у ЦСКА также забросили Антон Слепышев и Иван Телегин. Голкипер «армейцев» Ларс Юханссон отразил 18 бросков. Единственный гол у «Спартака» забил Мартин Бакош в большинстве.