Знарок – о будущем в «Спартаке»: вы такие вопросы задаёте…

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок прокомментировал результат четвёртого матча серии плей-офф КХЛ с ЦСКА (1:3, 0-4 — в серии).
«Моё будущее в «Спартаке»? Ну, конечно, прямо сейчас вот пообщался. Вы такие вопросы задаёте… Отвечайте сами на него как хотите. Все СМИ обсуждают меня. Только серия закончилась, и все обсуждают. Себя обсуждайте.
На меня всегда оказывают давление, на протяжении всех этих сезонов, поэтому я к нему привык. Жизнь такая тренерская, по-другому, наверное, тут и не сказать. Всегда будет виноват тренер. Вы же всегда пишете. Даже когда мы выигрываем, всё равно что-то не так. Олимпиада не то, это не то, и это не то. Понимаете? Вы должны прославлять советский и российский хоккей, а мы, наоборот, в прессе…
Когда я буду писать мемуары, честно про всё расскажу. Выложу всё про каждого. Вот когда закончу тренировать, это будет бестселлер, потому что ни один мимо меня не пройдёт», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 9 марта 2021
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