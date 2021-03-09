Знарок: «Спартак» просто так не отдал ЦСКА ни одного матча, но у нас 1 гол от 12 форвардов

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок прокомментировал результат четвёртого матча серии плей-офф КХЛ с ЦСКА (1:3, 0-4 — в серии).

«Наши нападающие забили очень много голов. За четыре матча они забили только один гол. Не пошло большинство. В то же время я хочу сказать, что команда билась, и все игры были достойные. Ни одного матча мы просто так не отдали. Первый матч мне понравился, там нужно было цепляться. Сегодня начали неплохо, но у нас один гол от 12 форвардов. И моменты создавали, и хорошие были, но с реализацией всё было не очень хорошо.

У нас нет такой длинной лавки, пришлось всё на пределе делать. В конце сезона отдали много эмоций, когда нужно было выходить в плей-офф», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.