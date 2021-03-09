Знарок: «Спартак» просто так не отдал ЦСКА ни одного матча, но у нас 1 гол от 12 форвардов

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок прокомментировал результат четвёртого матча серии плей-офф КХЛ с ЦСКА (1:3, 0-4 — в серии).
«Наши нападающие забили очень много голов. За четыре матча они забили только один гол. Не пошло большинство. В то же время я хочу сказать, что команда билась, и все игры были достойные. Ни одного матча мы просто так не отдали. Первый матч мне понравился, там нужно было цепляться. Сегодня начали неплохо, но у нас один гол от 12 форвардов. И моменты создавали, и хорошие были, но с реализацией всё было не очень хорошо.
У нас нет такой длинной лавки, пришлось всё на пределе делать. В конце сезона отдали много эмоций, когда нужно было выходить в плей-офф», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 9 марта 2021
-
22:55
-
22:45
-
22:27
-
22:20
-
22:15
-
22:11
-
21:54
-
21:48
-
21:43
-
20:44
-
20:25
-
20:15
-
19:54
-
19:26
-
19:14
-
18:48
-
18:38
-
18:04
-
17:45
-
16:38
-
16:18
-
15:25
-
15:00
-
14:35
-
14:00
-
13:36
-
13:05
-
13:00
-
12:31
-
12:21
-
12:15
-
12:00
-
11:35
-
11:08
-
11:00