«Так нельзя играть». Немировски — о травме Жафярова после удара Педана

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски прокомментировал травму нападающего Дамира Жафярова в четвёртом матче серии плей-офф КХЛ с «Ак Барсом» (1:4).
«Связки. Пока не знаю, насколько серьёзное повреждение. Обидно потерять лучшего бомбардира на первой минуте. Тупо момент… Так нельзя играть», — сказал Немировски после матча.
26-летний Жафяров получил травму на 16-й секунде встречи после удара коленом от защитника «Ак Барса» Андрея Педана. После столкновения форвард нижегородцев провёл ещё две смены и больше не появлялся на площадке. Всего за матч он провёл на льду 1 минуту 37 секунд.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
«Ак Барс» одержал победу в серии до четырёх побед со счётом 4-0. Казанский клуб стал третьим участником второго раунда плей-офф Кубка Гагарина. Ранее свои серии выиграли ЦСКА и «Локомотив».
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