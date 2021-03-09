Знарок: уровень хоккея в КХЛ уже не тот, что был раньше

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок прокомментировал результат четвёртого матча серии плей-офф КХЛ с ЦСКА (1:3, 0-4 — в серии).

«Я думаю, что уровень хоккея в КХЛ уже не тот, что был раньше. Нельзя сравнивать времена МВД и сейчас. Средний уровень игроков стал ниже.

Селекцией мы занимались все вместе. Наверное, у всех так получилось, но просто у кого лавка подлиннее, они потратили меньше сил на пандемию. А у нас были травмы, из-за которых игроки пропускали по месяцу-полтора. Остальным приходилось тратить больше сил.

Я доверяю своим игрокам, а они не смогли проявить себя? Конечно, я в них уверен, но это спорт – у кого-то получилось, у кого-то нет. В любом случае они выходили и бились. Из-за коронавируса у нас сразу вывалилось 19 человек, когда мы закладывали базу в июле. У нас не было возможности провести сборы. Это одна из причин. Как и у всех, все были в одинаковой ситуации.

У Бакоша была микротравма, были проблемы с шеей. Сегодня он подошёл и сказал, что готов играть. Радил разочаровал? Ну что значит – разочаровал… На протяжении месяца он не забивал. А задача иностранного игрока, тем более такого качества, – забивать», – передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.