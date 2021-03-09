Овечкин, Малкин, Гусев и Бобровский — в сборной разочарований НХЛ по версии The Athletic
Авторитетное издание The Athletic представило символическую сборную худших игроков первой части регулярного чемпионата НХЛ.
В команду хоккеистов, которые разочаровали на старте регулярки, попали четыре россиянина – Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз»), Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз»), Никита Гусев («Нью-Джерси Дэвилз») и Сергей Бобровский («Флорида Пантерз»).
Вратари: Кэри Прайс, Сергей Бобровский, Мэтт Мюррей.
Защитники: Эрик Карлссон, Сет Джонс, Миро Хейсканен, Оливер Экман-Ларссон, Джош Моррисси, Джейкоб Труба.
Нападающие: Тэйлор Холл, Мика Зибанежад, Джефф Скиннер, Александр Овечкин, Евгений Малкин, Зак Паризе, Мэтт Дюшейн, Райан Джохансен, Макс Доми, Никита Гусев, Алекси Лафренье, Энтони Манта.
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