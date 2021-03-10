«Питтсбург» обыграл «Рейнджерс», Малкин и Бучневич набрали по очку

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча состоялась в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

В составе победителей отличились Джейк Гюнцель, Теодор Блюгерс, Каспери Капанен и Сидни Кросби. Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился результативной передачей. За «Рейнджерс» отличились Джейк Джонсон и Райан Строум. Нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич отметился результативной передачей.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.