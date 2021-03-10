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«Питтсбург» обыграл «Рейнджерс», Малкин и Бучневич набрали по очку

«Питтсбург» обыграл «Рейнджерс», Малкин и Бучневич набрали по очку
Хоккей / НХЛ 0

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча состоялась в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

В составе победителей отличились Джейк Гюнцель, Теодор Блюгерс, Каспери Капанен и Сидни Кросби. Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился результативной передачей. За «Рейнджерс» отличились Джейк Джонсон и Райан Строум. Нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич отметился результативной передачей.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 марта 2021, среда. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
4 : 2
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Джонсон (Готье, Крайдер) – 09:16' (5x5)   1:1 Гюнцель (Кросби) – 18:54' (5x5)   2:1 Блюгерс (Танев, Дюмулен) – 22:40' (4x5)   3:1 Капанен (Малкин, Родригес) – 39:40' (5x5)   3:2 Строум (Бучневич, Фокс) – 43:18' (5x4)   4:2 Кросби – 59:27' (en)
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