«Нью-Йорк Айлендерс» в серии буллитов победил «Бостон», Варламов совершил 32 сейва

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» дома в серии буллитов обыграл «Бостон Брюинз». Счёт встречи – 2:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Брок Нельсон и Энтони Бовиллье. Российский голкипер Семён Варламов совершил 32 сейва из 33 бросков. Другой вратарь Илья Сорокин участия в матче не принимал. За «Бостон» единственный гол забил Давид Пастрняк.

«Айлендерс» одержали восьмую победу в последних 10 играх, у «Брюинз» это седьмое поражение в последних 10 встречах. Следующие матчи 12, 14 и 15 марта «Нью-Йорк Айлендерс» проведёт с «Нью-Джерси Дэвилз», а «Бостон» 12 и 13 марта примет «Нью-Йорк Рейнджерс».

Ранее в другом матче игрового дня «Коламбус Блю Джекетс» дома уступил «Флориде Пантерз» со счётом 2:4.