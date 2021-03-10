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«Нью-Йорк Айлендерс» в серии буллитов победил «Бостон», Варламов совершил 32 сейва

«Нью-Йорк Айлендерс» в серии буллитов победил «Бостон», Варламов совершил 32 сейва
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» дома в серии буллитов обыграл «Бостон Брюинз». Счёт встречи – 2:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Брок Нельсон и Энтони Бовиллье. Российский голкипер Семён Варламов совершил 32 сейва из 33 бросков. Другой вратарь Илья Сорокин участия в матче не принимал. За «Бостон» единственный гол забил Давид Пастрняк.

«Айлендерс» одержали восьмую победу в последних 10 играх, у «Брюинз» это седьмое поражение в последних 10 встречах. Следующие матчи 12, 14 и 15 марта «Нью-Йорк Айлендерс» проведёт с «Нью-Джерси Дэвилз», а «Бостон» 12 и 13 марта примет «Нью-Йорк Рейнджерс».

Ранее в другом матче игрового дня «Коламбус Блю Джекетс» дома уступил «Флориде Пантерз» со счётом 2:4.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 марта 2021, среда. 03:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 1
Б
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Пастрняк (Маршан, Грызлик) – 19:32' (5x4)   1:1 Нельсон (Пажо, Барзал) – 36:18' (5x4)   2:1 Бовиллье – 65:00' (ПБ)
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