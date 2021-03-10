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Главный тренер «Йокерита» прокомментировал поражение со счётом 0-4 в серии с «Локомотивом»

Главный тренер «Йокерита» прокомментировал поражение со счётом 0-4 в серии с «Локомотивом»
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки после четвёртого матча серии первого раунда плей-офф КХЛ с «Локомотивом» (1:4) подвёл итоги серии (0-4).

«У «Локомотива» очень хорошая команда, сильный тренерский штаб. Соперник отлично играл в обороне, Паскуале сыграл надёжно. Всю серию мы не показывали тот хоккей, в который умеем играть. У нас очень много работы в будущем. Если посмотреть на нашу игру в последние два месяца, то мы не были готовы к этой серии», – цитирует Марьямяки официальный сайт КХЛ.

Одним из главных героев встречи стал форвард «Локомотива» Егор Коршков, который отдал три результативные передачи. Шайбы в составе победителей забросили Алексей Марченко, Теэму Пулккинен, Андре Петерссон и Владимир Ткачёв.

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