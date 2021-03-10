Главный тренер «Йокерита» прокомментировал поражение со счётом 0-4 в серии с «Локомотивом»
Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки после четвёртого матча серии первого раунда плей-офф КХЛ с «Локомотивом» (1:4) подвёл итоги серии (0-4).
«У «Локомотива» очень хорошая команда, сильный тренерский штаб. Соперник отлично играл в обороне, Паскуале сыграл надёжно. Всю серию мы не показывали тот хоккей, в который умеем играть. У нас очень много работы в будущем. Если посмотреть на нашу игру в последние два месяца, то мы не были готовы к этой серии», – цитирует Марьямяки официальный сайт КХЛ.
Одним из главных героев встречи стал форвард «Локомотива» Егор Коршков, который отдал три результативные передачи. Шайбы в составе победителей забросили Алексей Марченко, Теэму Пулккинен, Андре Петерссон и Владимир Ткачёв.
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«Торпедо» тоже проиграло серию в четырёх матчах, но не выглядело так безвольно и уныло.
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