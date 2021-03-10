«Филадельфия» по буллитам обыграла «Баффало», у Проворова результативный пас

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Филадельфия Флайерз» дома в серии буллитов обыграл «Баффало Сэйбрз». Счёт встречи – 5:4.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джеймс ван Римсдайк, Кевин Хейз, Клод Жиру, Шейн Гостисбер и Шон Кутюрье. Российский защитник Иван Проворов за 25.39 на площадке совершил результативную передачу, сделал один бросок по воротам соперника и заработал показатель полезности «-1».

За «Баффало» голы забили Сэм Райнхарт (2), Райли Шихан и Брэндон Монтур.

«Флайерз» одержали пятую победу в последних 10 играх, для «Сэйбрз» это девятое поражение в последних 10 встречах. Следующие матчи 12 и 14 марта «Филадельфия» проведёт с «Вашингтон Кэпиталз», а «Баффало» в эти же даты примет «Питтсбург Пингвинз».