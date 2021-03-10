«Филадельфия» по буллитам обыграла «Баффало», у Проворова результативный пас
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Филадельфия Флайерз» дома в серии буллитов обыграл «Баффало Сэйбрз». Счёт встречи – 5:4.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джеймс ван Римсдайк, Кевин Хейз, Клод Жиру, Шейн Гостисбер и Шон Кутюрье. Российский защитник Иван Проворов за 25.39 на площадке совершил результативную передачу, сделал один бросок по воротам соперника и заработал показатель полезности «-1».
За «Баффало» голы забили Сэм Райнхарт (2), Райли Шихан и Брэндон Монтур.
«Флайерз» одержали пятую победу в последних 10 играх, для «Сэйбрз» это девятое поражение в последних 10 встречах. Следующие матчи 12 и 14 марта «Филадельфия» проведёт с «Вашингтон Кэпиталз», а «Баффало» в эти же даты примет «Питтсбург Пингвинз».
НХЛ - регулярный чемпионат
10 марта 2021, среда. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
5 : 4
Б
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 ван Римсдайк (Фараби, Кутюрье) – 01:56' (5x5) 1:1 Райнхарт (Козенс, Холл) – 04:33' (5x5) 1:2 Шихан (Стаал, Олофссон) – 09:39' (5x5) 1:3 Райнхарт (Холл, Далин) – 16:39' (5x5) 2:3 Хейз (Лотон, Браун) – 22:58' (5x5) 2:4 Монтур (Окпосо, Ридер) – 26:20' (5x5) 3:4 Жиру (Ворачек, Проворов) – 35:05' (5x5) 4:4 Гостисбер (Кутюрье, Фараби) – 54:14' (5x4) 5:4 Кутюрье – 65:00' (ПБ)
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