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Генменеджер «Торпедо»: расстроен, хотя в начале сезона и плей-офф казался чудом

Генменеджер «Торпедо»: расстроен, хотя в начале сезона и плей-офф казался чудом
Хоккей / КХЛ 0

Генеральный менеджер «Торпедо» Максим Гафуров прокомментировал поражение в серии первого раунда плей-офф КХЛ с «Ак Барсом» (0-4).

«Расстроен. Могли больше, хотя и плей-офф в начале сезона казался чудом. Предстоит проанализировать весь сезон и продумать как стать сильнее. P.S. Спасибо «Ак Барсу!» за урок и удачи в плей-офф!» — написал Гафуров в «Твиттере».

9 матча в четвёртом матче противостояния команда Дмитрия Квартальнова переиграла соперника со счётом 4:1. Таким образом, «Ак Барс» одержал победу в серии до четырёх побед со счётом 4-0. Казанский клуб стал третьим участником второго раунда плей-офф Кубка Гагарина. Ранее свои серии выиграли ЦСКА и «Локомотив». При этом на данный момент только «Ак Барс» прошёл в следующий раунд на Востоке.

«Ак Барс» в гостях победил «Торпедо» и выиграл серию со счётом 4-0
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