«Каролина» оказалась сильнее «Нэшвилла» в овертайме и продлила победную серию до 6 матчей

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Каролина Харрикейнз» дома в овертайме обыграл «Нэшвилл Предаторз» со счётом 3:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джордан Стаал (2) и Себастьян Ахо. Российский форвард Андрей Свечников за 20.13 на площадке совершил два броска по воротам соперника и заработал показатель полезности «0».

За «Нэшвилл» голы забили Мэтт Беннинг и Райан Джохансен. Нападающий Яков Тренин за 9.46 на льду результативными действиями не отметился.

Эта победа стала для «Харрикейнз» шестой подряд. Следующий матч 12 марта команды проведут между собой, затем «Каролина» 15 и 17 марта на выезде сыграет с «Детройт Ред Уингз», а «Нэшвилл» 14 и 15 марта проведёт выездные встречи с «Тампа-Бэй Лайтнинг».