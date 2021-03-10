«Виннипег» на выезде обыграл «Торонто», несмотря на дубль Мэттьюса

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Виннипег Джетс» на выезде обыграл «Торонто Мэйпл Лифс» со счётом 4:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Эндрю Копп, Джош Моррисси, Кайл Коннор и Мэйсон Эпплтон.

За «Торонто» голы забили Зак Хайман и Остон Мэттьюс (2). Российский форвард Илья Михеев за 14.07 на площадке совершил четыре броска по воротам соперника и заработал показатель полезности «0».

«Джетс» одержали седьмую победу в последних 10 играх, у «Мэйпл Лифс» это четвёртое поражение в последних 10 встречах. Следующие матчи 12 и 14 марта команды проведут между собой, затем «Виннипег» 16 и 18 марта примет «Монреаль Канадиенс», а «Торонто» 15 марта сыграет с «Оттавой Сенаторз».