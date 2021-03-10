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«Виннипег» на выезде обыграл «Торонто», несмотря на дубль Мэттьюса

«Виннипег» на выезде обыграл «Торонто», несмотря на дубль Мэттьюса
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Виннипег Джетс» на выезде обыграл «Торонто Мэйпл Лифс» со счётом 4:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Эндрю Копп, Джош Моррисси, Кайл Коннор и Мэйсон Эпплтон.

За «Торонто» голы забили Зак Хайман и Остон Мэттьюс (2). Российский форвард Илья Михеев за 14.07 на площадке совершил четыре броска по воротам соперника и заработал показатель полезности «0».

«Джетс» одержали седьмую победу в последних 10 играх, у «Мэйпл Лифс» это четвёртое поражение в последних 10 встречах. Следующие матчи 12 и 14 марта команды проведут между собой, затем «Виннипег» 16 и 18 марта примет «Монреаль Канадиенс», а «Торонто» 15 марта сыграет с «Оттавой Сенаторз».

НХЛ - регулярный чемпионат
10 марта 2021, среда. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
3 : 4
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Хайман (Броди) – 08:16' (5x5)   1:1 Копп (Пионк, Элерс) – 12:20' (5x4)   2:1 Мэттьюс (Райлли, Марнер) – 17:44' (5x4)   2:2 Моррисси (Пионк, Шайфли) – 32:45' (5x5)   2:3 Коннор (Элерс, Лаури) – 37:42' (5x5)   2:4 Эпплтон (Копп, Пионк) – 47:53' (5x5)   3:4 Мэттьюс (Таварес, Нюландер) – 58:06' (6x5)
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