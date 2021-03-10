Скабелка: «Локомотив» справился с провокациями, практически все периоды держал темп

Главный тренер «Локомотива» Андрей Скабелка после четвёртого матча серии первого раунда плей-офф КХЛ с «Йокеритом» (4:1) подвёл итоги (4-0) первого раунда розыгрыша Кубка Гагарина.

Календарь «Локомотива» в плей-офф КХЛ сезона-2020/2021.

«Хорошая, интересная серия с сильной командой. В каждой игре были разные сценарии, ребята справились с провокациями, держали темп практически все периоды за исключением двух последних вторых периодов», – цитирует Скабелку пресс-служба КХЛ.

Одним из главных героев последней встречи стал форвард «Локомотива» Егор Коршков, который отдал три результативные передачи. Шайбы в составе победителей забросили Алексей Марченко, Теэму Пулккинен, Андре Петерссон и Владимир Ткачёв.