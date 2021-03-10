Скабелка: «Локомотив» справился с провокациями, практически все периоды держал темп
Главный тренер «Локомотива» Андрей Скабелка после четвёртого матча серии первого раунда плей-офф КХЛ с «Йокеритом» (4:1) подвёл итоги (4-0) первого раунда розыгрыша Кубка Гагарина.
Календарь «Локомотива» в плей-офф КХЛ сезона-2020/2021.
«Хорошая, интересная серия с сильной командой. В каждой игре были разные сценарии, ребята справились с провокациями, держали темп практически все периоды за исключением двух последних вторых периодов», – цитирует Скабелку пресс-служба КХЛ.
Одним из главных героев последней встречи стал форвард «Локомотива» Егор Коршков, который отдал три результативные передачи. Шайбы в составе победителей забросили Алексей Марченко, Теэму Пулккинен, Андре Петерссон и Владимир Ткачёв.
Главный тренер «Йокерита» прокомментировал поражение со счётом 0-4 в серии с «Локомотивом»
Рекомендуем вам
- 10 марта 2021
-
07:21
-
07:15
-
06:59
-
06:52
-
06:39
-
06:29
-
06:27
-
06:20
-
06:17
-
06:07
-
05:52
-
05:42
-
04:46
-
04:39
- 9 марта 2021
-
23:48
-
23:26
-
23:20
-
23:09
-
22:55
-
22:45
-
22:27
-
22:20
-
22:15
-
22:11
-
21:54
-
21:48
-
21:43
-
20:44
-
20:25
-
20:15
-
19:54
-
19:26
-
19:14
-
18:48
-
18:38
Партнерский контент
Рекомендуем вам