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«Тампа» в овертайме переиграла «Детройт», у Сергачёва и Наместникова по ассисту

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде в овертайме обыграл «Детройт Ред Уингз» со счётом 4:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Брейден Пойнт, Тайлер Джонсон, Эрик Чернак и Блейк Коулман. Российский защитник Михаил Сергачёв за 19.12 на площадке совершил результативную передачу, а голкипер Андрей Василевский сделал 20 сейвов из 23 бросков.

За «Детройт» голы забили Адам Эрни, Патрик Немет и Дилан Ларкин. Форвард Владислав Наместников за 16.15 на льду записал на свой счёт ассист, сделал один бросок по воротам и заработал показатель полезности «0».

Следующий матч 12 марта команды проведут между собой, затем «Тампа» 14 и 15 марта примет «Нэшвилл Предаторз», а «Детройт» 15 и 17 марта проведёт домашние встречи с «Каролиной Харрикейнз».