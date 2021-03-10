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«Тампа» в овертайме переиграла «Детройт», у Сергачёва и Наместникова по ассисту

«Тампа» в овертайме переиграла «Детройт», у Сергачёва и Наместникова по ассисту
Хоккей / НХЛ 0
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В матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде в овертайме обыграл «Детройт Ред Уингз» со счётом 4:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Брейден Пойнт, Тайлер Джонсон, Эрик Чернак и Блейк Коулман. Российский защитник Михаил Сергачёв за 19.12 на площадке совершил результативную передачу, а голкипер Андрей Василевский сделал 20 сейвов из 23 бросков.

За «Детройт» голы забили Адам Эрни, Патрик Немет и Дилан Ларкин. Форвард Владислав Наместников за 16.15 на льду записал на свой счёт ассист, сделал один бросок по воротам и заработал показатель полезности «0».

Следующий матч 12 марта команды проведут между собой, затем «Тампа» 14 и 15 марта примет «Нэшвилл Предаторз», а «Детройт» 15 и 17 марта проведёт домашние встречи с «Каролиной Харрикейнз».

НХЛ - регулярный чемпионат
10 марта 2021, среда. 03:30 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
3 : 4
ОТ
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Эрни (Задина, Гронек) – 03:04' (5x4)   1:1 Пойнт (Палат, Хедман) – 12:29' (5x4)   1:2 Джонсон (Коулман, Чернак) – 13:04' (5x5)   2:2 Немет (Ганье, Наместников) – 26:58' (5x5)   3:2 Ларкин (Фаббри, Гронек) – 29:04' (5x5)   3:3 Чернак (Марун) – 49:40' (5x5)   3:4 Коулман (Джонсон, Сергачёв) – 62:17' (3x3)
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