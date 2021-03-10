Гудачек: выиграй «Спартак первый матч — всё могло сложиться по-другому

Голкипер «Спартака» Юлиус Гудачек после поражения в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ с ЦСКА (1:3) подвёл итоги (0-4) противостояния.

«Плохие эмоции. Хорошие и интересные все игры были, мы просто хотели сделать что-то лучше для болельщиков, чтобы они порадовались каким-то победам.



ЦСКА играл без ошибок, Ларс Юханссон хорошо играл в воротах. Два гола в четырёх матчах — это очень мало. ЦСКА лучше действовал перед воротами: и перед своими, и перед нашими.



Первая игра всё решала. Выиграли бы мы — всё по-другому могло сложиться. Сегодня хорошо играли, но надо было второй забивать в большинстве. Но Ларс все броски видел, нас не было перед воротами соперника», – цитирует Гудачека пресс-служба КХЛ.