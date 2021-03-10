Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс первым достиг отметки в 20 шайб в этом сезоне НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Виннипег Джетс» на выезде обыграл «Торонто Мэйпл Лифс» со счётом 4:3.



В составе победителей заброшенными шайбами отметились Эндрю Копп, Джош Моррисси, Кайл Коннор и Мэйсон Эпплтон. За «Торонто» голы забили Зак Хайман и Остон Мэттьюс (2). Для Мэттьюса вторая заброшенная шайба стала 20-й в нынешнем сезоне. Американский форвард продолжает лидировать в снайперской гонке НХЛ и стал первым игроком в этом сезоне, кому покорилась отметка в 20 голов.

Второе место в гонке снайперов делят капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид и форвард «Монреаль Канадиенс» Тайлер Тоффоли (по 15 шайб), следом располагается нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Алекс Дебринкэт (14).