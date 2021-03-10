Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс первым достиг отметки в 20 шайб в этом сезоне НХЛ
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Виннипег Джетс» на выезде обыграл «Торонто Мэйпл Лифс» со счётом 4:3.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Эндрю Копп, Джош Моррисси, Кайл Коннор и Мэйсон Эпплтон. За «Торонто» голы забили Зак Хайман и Остон Мэттьюс (2). Для Мэттьюса вторая заброшенная шайба стала 20-й в нынешнем сезоне. Американский форвард продолжает лидировать в снайперской гонке НХЛ и стал первым игроком в этом сезоне, кому покорилась отметка в 20 голов.
Второе место в гонке снайперов делят капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид и форвард «Монреаль Канадиенс» Тайлер Тоффоли (по 15 шайб), следом располагается нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Алекс Дебринкэт (14).
Баттон: Макдэвид и Мэттьюс — это словно Гретцки и Лемье, они поборются за «Харт Трофи»
Рекомендуем вам
- 10 марта 2021
-
09:05
-
09:00
-
08:32
-
08:24
-
08:15
-
08:06
-
07:46
-
07:21
-
07:15
-
06:59
-
06:52
-
06:39
-
06:29
-
06:27
-
06:20
-
06:17
-
06:07
-
05:52
-
05:42
-
04:46
-
04:39
- 9 марта 2021
-
23:48
-
23:26
-
23:20
-
23:09
-
22:55
-
22:45
-
22:27
-
22:20
-
22:15
-
22:11
-
21:54
-
21:48
-
21:43
-
20:44
Партнерский контент
Рекомендуем вам