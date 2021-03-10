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«Даллас» разгромил «Чикаго», у Гурьянова результативная передача

«Даллас» разгромил «Чикаго», у Гурьянова результативная передача
Хоккей / НХЛ 0
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Даллас Старз» дома крупно обыграл «Чикаго Блэкхоукс» со счётом 6:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Йоэль Кивиранта, Джейми Олексяк, Йон Клингберг, Джо Павелски, Эса Линделль и Роопе Хинц. Российский форвард Денис Гурьянов за 15.26 на площадке отдал результативную передачу, трижды бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «+1». Голкипер Антон Худобин совершил 21 сейв из 22 бросков.

За «Чикаго» единственный гол забил Маттиас Янмарк. Защитник Никита Задоров за 20.03 на льду сделал три броска по воротам, его показатель полезности составил «0».

Следующий матч 12 марта команды сыграют между собой, затем 14 и 15 марта «Даллас» проведёт выездные встречи с «Коламбус Блю Джекетс», а «Чикаго» 14 и 16 марта сыграет с «Флоридой Пантерз».

НХЛ - регулярный чемпионат
10 марта 2021, среда. 04:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
6 : 1
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Кивиранта (Хинц, Робертсон) – 01:45' (5x5)   2:0 Олексяк (Бенн, Гурьянов) – 15:10' (5x5)   2:1 Янмарк (Карлссон, де Хаан) – 21:43' (5x5)   3:1 Клингберг (Делландреа, Факса) – 27:25' (5x4)   4:1 Павелски (Робертсон) – 29:55' (5x5)   5:1 Линделль (Робертсон, Кивиранта) – 31:25' (5x5)   6:1 Хинц (Робертсон) – 46:46' (5x5)
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