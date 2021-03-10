Квартальнов: «Торпедо» создало «Ак Барсу» много неприятностей, первый матч был тяжёлым

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов после победы в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф с нижегородским «Торпедо» (4:1) подвёл итоги (4-0) противостояния.

«Такая быстрая была игра, быстрый первый период – «Торпедо» его провело очень мощно, заставило нас ошибаться. Хорошо, что провели период на «ноль», забили в самом начале второго. В конце опять это удаление, играли «шесть на три», выстояли, победили. Сама серия была непростая. Была первая игра, где нам было очень тяжело, забили в овертайме. Потом мы немного вошли в серию и победили. Всё-таки «Торпедо» создало нам много неприятностей.

Как и в сезоне, как и везде игры не бывают похожими. Тяжёлая была первая игра, неплохой была для нас вторая игра, третья сложилась хорошо. Сегодня было тяжеловато, но ещё раз: я не могу сказать, что какая-то игра была хорошая, какая-то – плохая. Когда выигрываешь, где-то везёт… Есть очень тонкие моменты. Сегодня и «шесть на три», там забей соперник, что будет дальше? Победа – это всегда хорошо. Не могу выделить какой-то матч. Единственное, тяжёлым был первый матч.

Здорово, что все линии забивали. Поверьте, есть что улучшать. Мы играли в третьем периоде пять минут в большинстве, где должны были забить, имели моменты. Думаю, большинство надо улучшить. Есть те моменты, которые нужно подтянуть. Есть над чем поработать, подумать», — цитирует Квартальнова пресс-служба казанского клуба.