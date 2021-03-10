Варнаков — о 1000-м матче в карьере: хочется посвятить моё достижение всем работникам ГАЗа

Нападающий «Торпедо» Михаил Варнаков поделился эмоциями от достижения рубежа в 1000 матчей на профессиональном уровне.

«1000 матчей на профессиональном уровне – безусловно, серьёзный рубеж. Особенно приятно, что большую часть этих игр я провёл за родную команду «Торпедо». Благодарен клубу, в котором я вырос, благодарен всем его болельщикам.

«Торпедо» — команда с большими традициями, и на протяжении всей своей истории она неразрывно связана с Горьковским автомобильным заводом. Я хотел бы выразить особые слова благодарности предприятию, где работали мои бабушка и дедушка, где сейчас трудится большая армия наших преданных болельщиков. Были разные времена — и кризисы, и санкции, но всё равно все эти годы ГАЗ находил возможность поддерживать «Торпедо».

Хочется моё достижение — 1000-ю игру, посвятить всем работникам ГАЗа и лично Олегу Владимировичу Дерипаске. Большое вам спасибо за поддержку!» — цитирует Варнакова пресс-служба нижегородского клуба.