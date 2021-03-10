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В Москве на 49-м году жизни скончался бывший хоккеист и тренер Игорь Хацей

В Москве на 49-м году жизни скончался бывший хоккеист и тренер Игорь Хацей
Хоккей / КХЛ 0

На 49-м году жизни скончался хоккеист Игорь Хацей, сообщается на официальном сайте челябинского «Трактора». Ранее сообщалось, что вечером 9 марта Хацей потерял сознание и не пришёл в себя во время тренировки любителей в Ледовом дворце на улице Талалихина в Москве.

Воспитанник челябинского хоккея за игровой время карьеры выступал за такие клубы, как «Трактор», «Авангард», «Мечел», «Спартак» и «Амур», а после её окончания работал тренером. Игорь — брат известного хоккеиста и менеджера Евгения Хацея.

За омский «Авангард» Игорь выступал с 1994 по 1998 годы. В 1996 году вместе с «ястребами» он стал бронзовым призёром чемпионата МХЛ-1995/1996. В последние годы Хацей трудился детским тренером в столице России.

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