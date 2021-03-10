Тротц: игра Варламова в меньшинстве дала «Айлендерс» большой заряд энергии

Главный тренер «Айлендерс» Барри Тротц поделился впечатлениями от игры вратаря Семёна Варламова в матче регулярного чемпионата НХЛ c «Бостон Брюинз» (2:1 ОТ). Российский голкипер был признан первой звездой встречи.

«Его игра в меньшинстве дала нашей скамейке большой заряд энергии. Нам повезло, но мы при этом играли отчаянно, плюс был этот невероятный сейв. Эффект от того момента можно было увидеть по нашей скамейке запасных и нашим последующим действиям на льду. Это действительно был поворотный момент матча», — приводит слова Тротца официальный сайт НХЛ в русской версии.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Брок Нельсон и Энтони Бовиллье. Российский голкипер Семён Варламов совершил 32 сейва при 33 бросках. Другой вратарь Илья Сорокин участия в матче не принимал. За «Бостон» единственный гол забил Давид Пастрняк.