Бобровский: у «Коламбуса» очень трудолюбивая команда, игроки активно лезут на пятачок

Голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский высказался после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» (4:2).

«Хорошая была игра. По моим воротам было нанесено много бросков, но ребята сильно помогали. И я знал, что у «Коламбуса» очень хорошая и трудолюбивая команда, игроки которой всегда активно лезут на пятачок», – цитирует Бобровского официальный сайт НХЛ в русской версии.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Юхо Ламмикко, Патрик Хёрнквист, Оуэн Типпетт и Картер Вераге. Российский голкипер Сергей Бобровский совершил 38 сейвов при 40 бросках.



«Флорида» одержала пятую победу в последних 10 играх, у «Коламбуса» это седьмое поражение в последних 10 встречах. Следующий матч 12 марта команды проведут между собой, затем «Пантерз» 14 и 16 марта примут «Чикаго Блэкхоукс», а «Блю Джекетс» 14 и 15 марта проведут домашние матчи с «Даллас Старз».