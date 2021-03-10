Варламов: Маршан пытался меня раскачать, но я остался на месте и сделал сейв

Голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов высказался после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз» (2:1 Б).
«Сейв после броска Давида Крейчи? Это был важный сэйв в нужный момент. Я бы даже сказал, что это был ключевой сейв, в тот момент мы уступали 0:1… В ситуации со спасением я немного потерял позицию после предыдущего броска, и шайба отскочила куда-то назад, прямо на клюшку Крейчи. Ворота были полностью открыты, так что он, по сути, бросал по пустым воротам. И у меня был шанс остановить шайбу только при помощи клюшки. Получилось очень удачно, что шайба в итоге попала именно в неё.
Бросок Маршана в серии буллитов? Он очень мастеровитый парень, никогда не знаешь, что он собирается делать. Он делает очень много финтов, и сегодня он пытался меня раскачать. Однако я остался на месте и смог сделать этот сейв», – цитирует Варламова официальный сайт НХЛ в русской версии.
- 10 марта 2021
-
13:29
-
13:10
-
12:55
-
12:24
-
12:00
-
11:48
-
11:20
-
10:55
-
10:26
-
10:00
-
09:45
-
09:28
-
09:05
-
09:00
-
08:32
-
08:24
-
08:15
-
08:06
-
07:46
-
07:21
-
07:15
-
06:59
-
06:52
-
06:39
-
06:29
-
06:27
-
06:20
-
06:17
-
06:07
-
05:52
-
05:42
-
04:46
-
04:39
- 9 марта 2021
-
23:48
-
23:26