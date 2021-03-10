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Варламов: Маршан пытался меня раскачать, но я остался на месте и сделал сейв

Варламов: Маршан пытался меня раскачать, но я остался на месте и сделал сейв
Хоккей / НХЛ 0
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Голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов высказался после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз» (2:1 Б).

«Сейв после броска Давида Крейчи? Это был важный сэйв в нужный момент. Я бы даже сказал, что это был ключевой сейв, в тот момент мы уступали 0:1… В ситуации со спасением я немного потерял позицию после предыдущего броска, и шайба отскочила куда-то назад, прямо на клюшку Крейчи. Ворота были полностью открыты, так что он, по сути, бросал по пустым воротам. И у меня был шанс остановить шайбу только при помощи клюшки. Получилось очень удачно, что шайба в итоге попала именно в неё.

Бросок Маршана в серии буллитов? Он очень мастеровитый парень, никогда не знаешь, что он собирается делать. Он делает очень много финтов, и сегодня он пытался меня раскачать. Однако я остался на месте и смог сделать этот сейв», – цитирует Варламова официальный сайт НХЛ в русской версии.

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