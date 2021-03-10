Барри Тротц стал третьим тренером в истории НХЛ, проведшим в лиге 1700+ матчей
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» дома в серии буллитов обыграл «Бостон Брюинз». Счёт встречи – 2:1.
Эта встреча стала для главного тренера «островитян» Барри Тротца 1700-й в карьере. 58-летний специалист стал третьим тренером в истории НХЛ, достигшим этого рубежа. Рекорд лиги принадлежит легендарному Скотти Боумэну (2141). Второе место занимает главный тренер «Флориды Пантерз» Джоэль Кенневилль, в активе которого 1730 матчей.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Брок Нельсон и Энтони Бовиллье. Российский голкипер Семён Варламов совершил 32 сейва из 33 бросков. Другой вратарь Илья Сорокин участия в матче не принимал. За «Бостон» единственный гол забил Давид Пастрняк.
Барри Тротц вышел на единоличное третье место в НХЛ по выигранным матчам
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