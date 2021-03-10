Гуськов: сейчас я с уверенностью говорю, что Мичкова можно называть лицом МХЛ

Вице-президент Континентальной хоккейной лиги по развитию молодёжного хоккея Александр Гуськов поделился мнением о выступлении нападающего «СКА-1946» Матвея Мичкова в минувшем регулярном чемпионате Молодёжной хоккейной лиги.

«Мичков заходил в лигу в 15 лет как потенциальная звезда и уже в первых матчах показал, чего он стоит, кто он такой и зачем пришёл. Матвей один из самых молодых игроков МХЛ, но результаты явно опережают возраст. За таким очень приятно наблюдать. У него прекрасно развиты видение площадки, бросок, передачи, голевое чутьё.

Это показывает, что он может вырасти в большого мастера. Сейчас я с уверенностью говорю, что его можно называть лицом лиги. Это пример и стимул всем ребятам, которые благодаря упорному труду могут уже в раннем возрасте добиваться серьёзных результатов. Теперь они должны равняться на Мичкова и бить уже его рекорды», — цитирует Гуськова пресс-служба МХЛ.