Форвард «Торпедо» Данил Веряев дисквалифицирован на два матча за грубый толчок на борт

Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча «Торпедо» — «Ак Барс», сообщается на официальном сайте КХЛ.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Торпедо» Данила Веряева по п.1.13. статьи 27 дисциплинарного регламента КХЛ (толчок на борт), подвергнуть денежному штрафу.



В соответствии с п.4.3.2. ст.27 Дисциплинарного регламента КХЛ, если игрок наказан вторым и каждым последующим большим и дисциплинарным штрафом до конца матча (5+20) в разных матчах, то на него накладывается двухматчевая дисквалификация и индивидуальный штраф», — говорится в сообщении.

Напомним, в матче «Торпедо» — «Ак Барс», прошедшем вчера, 9 марта, Данил Веряев совершил толчок на борт игрока «Ак Барса», в результате чего хоккеист казанцев ударился головой о борт, а нижегородец был удалён до конца встречи.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».