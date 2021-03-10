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Мозякин сыграет в «Барысом». В воротах «Магнитки» матч начнёт Кошечкин

Мозякин сыграет в «Барысом». В воротах «Магнитки» матч начнёт Кошечкин
Хоккей / КХЛ 0
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Стали известны составы магнитогорского «Металлурга» и казахстанского «Барыса» на пятый матч серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Начало встречи — в 17:00 мск.

На матч вызван нападающий «Магнитки» Сергей Мозякин.

Встречу пропустит форвард «Барыса» Фил Вароне.

«Металлург»:

Кошечкин (Олкинуора);
Дронов — Земчёнок, Голдобин — Прохоркин — Плотников;
Минулин — Пашнин, Кошелев — Нестрашил — Бек;
Хольм — Мартынов, Мозякин — Расмуссен — Карпов;
Николаев, Юров, Коробкин — Неколенко — Кулёмин.

«Барыс»:

Ортио (Карлссон);
Маклюков — Диц, Панюков — Виделль — Фрэттин;
Хитерингтон — Шалапов, Старченко — Гурков — Петухов;
Линтуниеми — Блэкер, Лилья — Валк — Михайлис;
Мусоров, Акользин — Шестаков — Шевченко.

Напомним, в серии счёт равный — 2-2.

«Барыс» обыграл «Металлург» и сравнял счёт в серии — 2-2
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