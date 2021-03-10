Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Мозякин сыграет в «Барысом». В воротах «Магнитки» матч начнёт Кошечкин

Стали известны составы магнитогорского «Металлурга» и казахстанского «Барыса» на пятый матч серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Начало встречи — в 17:00 мск.



На матч вызван нападающий «Магнитки» Сергей Мозякин.



Встречу пропустит форвард «Барыса» Фил Вароне.

«Металлург»:



Кошечкин (Олкинуора);

Дронов — Земчёнок, Голдобин — Прохоркин — Плотников;

Минулин — Пашнин, Кошелев — Нестрашил — Бек;

Хольм — Мартынов, Мозякин — Расмуссен — Карпов;

Николаев, Юров, Коробкин — Неколенко — Кулёмин.

«Барыс»:



Ортио (Карлссон);

Маклюков — Диц, Панюков — Виделль — Фрэттин;

Хитерингтон — Шалапов, Старченко — Гурков — Петухов;

Линтуниеми — Блэкер, Лилья — Валк — Михайлис;

Мусоров, Акользин — Шестаков — Шевченко.



Напомним, в серии счёт равный — 2-2.