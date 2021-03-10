Сборная России сыграет по два товарищеских матча с Беларусью и Швейцарией в апреле

Сборная России в апреле проведёт по два товарищеских матча с командами Беларуси и Швейцарии, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации хоккея России.



«Национальная сборная сыграет по два матча со швейцарцами и белорусами. Планируется, что матчи с белорусами пройдут в Москве, а со швейцарцами на выезде. Еврочелленджа в этом году не будет, вместо него как раз будут эти контрольные матчи», — приводит слова пресс-службы ФХР ТАСС.



Чемпионат мира пройдёт в Риге с 21 мая по 6 июня. Проведение заключительного этапа Евротура в Чехии запланировано на 13-16 мая.

Напомним, стартовый матч на ЧМ-2021 российская команда проведёт 21 мая с Чехией. Начало запланировано на 17:15 мск.



Следующую встречу россияне проведут на следующий день, 22 мая, со сборной Великобритании. Старт также запланирован на 17:15 мск.