Сборная России сыграет по два товарищеских матча с Беларусью и Швейцарией в апреле

Сборная России в апреле проведёт по два товарищеских матча с командами Беларуси и Швейцарии, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации хоккея России.
«Национальная сборная сыграет по два матча со швейцарцами и белорусами. Планируется, что матчи с белорусами пройдут в Москве, а со швейцарцами на выезде. Еврочелленджа в этом году не будет, вместо него как раз будут эти контрольные матчи», — приводит слова пресс-службы ФХР ТАСС.
Чемпионат мира пройдёт в Риге с 21 мая по 6 июня. Проведение заключительного этапа Евротура в Чехии запланировано на 13-16 мая.
Напомним, стартовый матч на ЧМ-2021 российская команда проведёт 21 мая с Чехией. Начало запланировано на 17:15 мск.
Следующую встречу россияне проведут на следующий день, 22 мая, со сборной Великобритании. Старт также запланирован на 17:15 мск.
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