Сергей Мозякин забросил шайбу в своём 150-м матче в плей-офф КХЛ

В пятом матче серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Металлург» в Магнитогорске принимает нур-султанский «Барыс» (1:0, идёт первый период).

На 2-й минуте встречи магнитогорцы вошли в зону атаки. Шайба пришла в защитнику Филипу Хольму. Тот сделал наброс на пятачок, снаряд отскочил к форварду Максиму Карпову. Голкипер Йони Ортио далеко вышел из ворот, защитники пытались вынести шайбу, но та от Карпова пришла к Сергею Мозякину. Нападающий, не раздумывая, бросил в одно касание, открыв счёт в матче.

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Для Мозякина сегодняшняя встреча — 150-я в плей-офф КХЛ.

В текущем розыгрыше на счету 39-летнего форварда ещё один гол и результативная передача.