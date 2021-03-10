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Вратарь «Барыс» Ортио был заменён после двух пропущенных за 44 секунды шайб

Вратарь «Барыс» Ортио был заменён после двух пропущенных за 44 секунды шайб
Хоккей / КХЛ 0

В пятом матче серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Металлург» в Магнитогорске принимает нур-султанский «Барыс» (5:1, второй перерыв).

На 36-й минуте Андрей Нестрашил поборолся у борта и сделал перевод на свободного Тейлора Бека, который со средней дистанции послал шайбу в дальнюю девятку. Йони Ортио не успел среагировать.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующей атаке уральцы в чужой зоне накрыли соперника прессингом и вынудили ошибиться с пасом. Филип Хольм сделал передачу в центр на Денниса Расмуссена, который с близкого расстояния пробил Ортио. После этого финского голкипера заменили на Хенрика Карлссона.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

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