СКА — «Динамо» Мн: Козун вернулся в состав минчан. Хелльберг начнёт матч в воротах хозяев

Стали известны составы СКА и минского «Динамо» на пятый матч серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Начало встречи — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Встречу пропустят защитник СКА Антон Белов и форвард Мальте Стрёмвалль. На матч заявлены игрок обороны Оскар Фантенберг и нападающий Владислав Цицюра.
Форварды минчан Павел Варфоломеев и Брэндон Козун вернулся в состав.
СКА:
Хелльберг (Самонов);
Фантенберг — Ожиганов, Кузьменко — Вей — Бурдасов;
Бенгтссон — Хафизуллин, Швец-Роговой — Кемппайнен — Кетов;
Антипин — Токранов, Марченко — Морозов — Галимов;
Кирсанов, Цицюра, Тимкин — Кукштель — Подколзин.
«Динамо» Мн:
Фурх (Тейлор);
Фальковский — Менелл, Принс — Митчелл — Варфоломеев;
Альмквист — Соловьёв, Клинкхаммер — Протас — Мосалёв;
Знахаренко — Шинкевич, Воронин — Горбунов — Паре;
Павлович, Козун, Мартынов — Усов — Демков.
Напомним, счёт в серии — 3-1 в пользу санкт-петербургских «армейцев».
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