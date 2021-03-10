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СКА — «Динамо» Мн: Козун вернулся в состав минчан. Хелльберг начнёт матч в воротах хозяев

Стали известны составы СКА и минского «Динамо» на пятый матч серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Начало встречи — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Встречу пропустят защитник СКА Антон Белов и форвард Мальте Стрёмвалль. На матч заявлены игрок обороны Оскар Фантенберг и нападающий Владислав Цицюра.

Форварды минчан Павел Варфоломеев и Брэндон Козун вернулся в состав.

СКА:



Хелльберг (Самонов);

Фантенберг — Ожиганов, Кузьменко — Вей — Бурдасов;

Бенгтссон — Хафизуллин, Швец-Роговой — Кемппайнен — Кетов;

Антипин — Токранов, Марченко — Морозов — Галимов;

Кирсанов, Цицюра, Тимкин — Кукштель — Подколзин.

«Динамо» Мн:



Фурх (Тейлор);

Фальковский — Менелл, Принс — Митчелл — Варфоломеев;

Альмквист — Соловьёв, Клинкхаммер — Протас — Мосалёв;

Знахаренко — Шинкевич, Воронин — Горбунов — Паре;

Павлович, Козун, Мартынов — Усов — Демков.



Напомним, счёт в серии — 3-1 в пользу санкт-петербургских «армейцев».