Ю. Михайлис — о замене Ортио: сегодня не пошло не только у Йони, но и у всего «Барыса»

Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис подвёл итоги встречи с «Металлургом» (1:5, 2-3).



«Для победы нам не хватило эмоций, которые оставили в четвёртом матче. Команда старалась, но многое не получалось, соперник выглядел чуть быстрее в каких-то моментах, а мы проигрывали единоборства. Не хватило запала, страсти, эмоций.



Когда вернётся Вароне? Приедем домой, и наши доктора всё скажут по нему. У нас по игрокам не такой большой выбор, посмотрим, какие ребята будут готовы. По вратарям пока загадывать не могу. Решим, кто будет играть. Сегодня не пошло не только у Ортио, но и у всей команды. Нужен характер и поддержка болельщиков.



Валк сегодня забил гол, показал хорошее движение, это лидер команды, он должен ей помогать ей. Блэкер, который тоже недавно вернулся после травмы, не проигрывает единоборства. Нормальное хорошее состояние», — передаёт слова Михайлиса корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.