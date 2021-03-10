Ю. Михайлис — о замене Ортио: сегодня не пошло не только у Йони, но и у всего «Барыса»

Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис подвёл итоги встречи с «Металлургом» (1:5, 2-3).
«Для победы нам не хватило эмоций, которые оставили в четвёртом матче. Команда старалась, но многое не получалось, соперник выглядел чуть быстрее в каких-то моментах, а мы проигрывали единоборства. Не хватило запала, страсти, эмоций.
Когда вернётся Вароне? Приедем домой, и наши доктора всё скажут по нему. У нас по игрокам не такой большой выбор, посмотрим, какие ребята будут готовы. По вратарям пока загадывать не могу. Решим, кто будет играть. Сегодня не пошло не только у Ортио, но и у всей команды. Нужен характер и поддержка болельщиков.
Валк сегодня забил гол, показал хорошее движение, это лидер команды, он должен ей помогать ей. Блэкер, который тоже недавно вернулся после травмы, не проигрывает единоборства. Нормальное хорошее состояние», — передаёт слова Михайлиса корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
- 10 марта 2021
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