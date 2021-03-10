Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Авангард» — «Автомобилист». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Ю. Михайлис — о замене Ортио: сегодня не пошло не только у Йони, но и у всего «Барыса»

Ю. Михайлис — о замене Ортио: сегодня не пошло не только у Йони, но и у всего «Барыса»
Хоккей / КХЛ 0
Аудио-версия:

Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис подвёл итоги встречи с «Металлургом» (1:5, 2-3).

«Для победы нам не хватило эмоций, которые оставили в четвёртом матче. Команда старалась, но многое не получалось, соперник выглядел чуть быстрее в каких-то моментах, а мы проигрывали единоборства. Не хватило запала, страсти, эмоций.

Когда вернётся Вароне? Приедем домой, и наши доктора всё скажут по нему. У нас по игрокам не такой большой выбор, посмотрим, какие ребята будут готовы. По вратарям пока загадывать не могу. Решим, кто будет играть. Сегодня не пошло не только у Ортио, но и у всей команды. Нужен характер и поддержка болельщиков.

Валк сегодня забил гол, показал хорошее движение, это лидер команды, он должен ей помогать ей. Блэкер, который тоже недавно вернулся после травмы, не проигрывает единоборства. Нормальное хорошее состояние», — передаёт слова Михайлиса корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

«Металлург» забросил пять шайб в ворота «Барыса» и вышел вперёд в серии — 3-2
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021