И. Воробьёв — об успешной игре Голдобина: не сглазить бы, пусть дальше так продолжает

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв подвёл итоги встречи с «Барысом» (5:1, 3-2).



«Хорошая игра с нашей стороны. Здорово сработали спецбригады, многое получалось в атаке, но нужно продолжать работать. Голдобин расцвёл? Не сглазить бы, пусть дальше так продолжает. Нужно время, начинался процесс не так радужно, но мы рады, что Коля так добавил, знаем его мастерство, рады за парня. Перед переходом мы собирали информацию по нему.



То, что сыграет Кошечкин, — общее решение тренерского штаба и тренера вратарей. Я с Васей говорил после прошлой встречи, было чувство, что он хорошо сегодня сыграет. Всегда есть комплекс вещей. Мы были уверены сегодня в Васе.



Никита Рожков приболел. Сегодня понюхал первого пороха в плей-офф Данила Юров 2003-го года рождения», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

«Металлург» забросил пять шайб в ворота «Барыса» и вышел вперёд в серии — 3-2