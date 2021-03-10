Форвард «Барыса»: чувствуется, что теперь есть болельщики. Играем только для них

Нападающий «Барыса» Дмитрий Гурков подвёл итоги встречи с «Металлургом» (1:5, 2-3).
«Рад, что сыграл. Жаль, что не получилось победить. Выходили играть только на победу. Где-то не хватило эмоций после второго матча в Нур-Султане. У нас пошли травмы. Тренеры всегда говорят быть готовыми. Состав объявляют в день матча. Игра на вбрасываниях? Какая разница, счёт на табло, вроде на точке было нормально всё. Конкретно чувствуется, что теперь есть болельщики. Совсем разные матчи. У нас отличная поддержка, играем только для болельщиков. Понимаем важность матчей.
Завтра соберёмся, нам подскажут, как дальше играть. Тренеры внесут коррективы. Будем на домашнем льду проявлять свои сильные качества. Главный тренер в перерывах говорил, что нужно перестраиваться, добавлять в эмоциях, силовой борьбе, лезть на ворота. Всё, что сегодня получалось, – плохо», — передаёт слова Гуркова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
- 10 марта 2021
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