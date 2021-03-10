Ковальчук получил удаление до конца матча за удар коленом
В пятом матче серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Авангард» в Балашихе принимает екатеринбургский «Автомобилист» (0:1, идёт первый период).
На 10-й минуте встречи нападающей «ястребов» Илья Ковальчук пошёл прессинговать соперников в зону екатеринбургской команды. Сначала он столкнулся с форвардом Павлом Дацюком, а после пытался исполнить силовой приём против Александра Щемерова, но врезался защитнику в колено. Судьи квалифицировали нарушение как удар коленом и выписали Ковальчуку дисциплинарный штраф до конца встречи.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Сейчас в матче идёт 15-я минута. Счёт — 1:0 в пользу «Автомобилиста». Единственную шайбу забросил Павел Дацюк.
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