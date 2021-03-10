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«Авангард» — «Автомобилист». Платная прямая трансляция
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19:20 Мск
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42-летний Дацюк стал самым возрастным автором гола в плей-офф КХЛ

42-летний Дацюк стал самым возрастным автором гола в плей-офф КХЛ
Хоккей / КХЛ 0
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В пятом матче серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Авангард» в Балашихе принимает екатеринбургский «Автомобилист» (0:1, первый перерыв).

На 6-й минуте нападающий «ястребов» Сергей Толчинский был удалён за удар клюшкой. «Автомобилист» обосновался в зоне хозяев. Шайбу получил форвард Алексей Макеев и попытался отпасовать на партнёра, но не попал по снаряду, тем не менее сохранив контроль над ним. Нападающий сблизился с воротами и нанёс бросок. Игорь Бобков отразил шайбу, но на добивание успел Павел Дацюк, открывший счёт.

Как отмечает пресс-служба КХЛ в «Твиттере», Дацюк стал самым возрастным автором гола в плей-офф КХЛ. На момент заброшенной шайбы форварду 42 года и 233 дня.

Прежний рекорд принадлежал Сергею Фёдорову — 42 года и 100 дней.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

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