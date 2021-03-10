Источник: нападающий «Барыса» Вароне больше не сыграет в серии с «Металлургом»

Канадский нападающий «Барыса» Фил Вароне больше не сыграет в серии с магнитогорским «Металлургом», сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей».
Отмечается, что у хоккеиста, пропустившего и сегодняшний матч, проблемы с плечом.
В нынешнем плей-офф канадец принял участие в четырёх встречах, забросив одну шайбу и отдав результативную передачу при показателе полезности «0».
Напомним, в пятом матче серии плей-офф Кубка Гагарина магнитогорский «Металлург» обыграл казахстанский «Барыс». Встреча проходила на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске и завершилась со счётом 5:1 (2:0, 3:1, 0:0) в пользу подопечных Ильи Воробьёва. Таким образом, «Металлург» вышел вперёд в серии до четырёх побед — 3-2. Шестая встреча пройдёт в столице Казахстана 12 марта.
- 10 марта 2021
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