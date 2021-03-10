«Привет, Хлебушек!» Панарин вернулся к тренировкам с «Рейнджерс»

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин вернулся к тренировкам команды, сообщается на официальной странице клуба в «Твиттере».

«Скажите это вместе с нами:

Привет, Хлебушек!» — говорится в сообщении с видео, на котором Панарин берёт клюшку и выходит на лёд.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Нью-Йорк Рейнджерс».

Напомним, Панарин пропустил уже восемь матчей своей команды из-за обвинений в избиении девушки в 2011 году. Последний раз Панарин выходил на лёд в официальном матче 20 февраля во встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз». За время отсутствия Артемий потерял лидерство в споре лучших бомбардиров клуба — его обошёл соотечественник Павел Бучневич (19 очков против 18).