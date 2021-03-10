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Шайба Бурдасова в овертайме принесла СКА победу в серии с минским «Динамо»

Шайба Бурдасова в овертайме принесла СКА победу в серии с минским «Динамо»
Хоккей / КХЛ 0
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В пятом матче серии плей-офф Кубка Гагарина СКА в овертайме обыграл минское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 4:3 (0:1, 2:0, 1:2, 1:0) в пользу подопечных Валерия Брагина.

На 4-й минуте Павел Варфоломеев вывел минчан вперёд. На 25-й минуте Эмиль Галимов сравнял счёт, а в середине периода оформил дубль. На 43-й минуте Варфоломеев забросил свою вторую шайбу. Через 58 секунд Денис Мосалёв во второй раз вывел «Динамо» вперёд. На 58-й минуте Кирилл Марченко сравнял счёт. Победную шайбу в овертайме забросил Антон Бурдасов.

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 5-й матч
10 марта 2021, среда. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 3
ОТ
Динамо Мн
Минск
0:1 Варфоломеев (Мосалёв, Протас) – 03:22' (5x5)   1:1 Галимов (Антипин, Морозов) – 24:46' (5x5)   2:1 Галимов (Морозов, Ожиганов) – 29:44' (5x5)   2:2 Варфоломеев (Принс, Менелл) – 42:05' (5x4)   2:3 Мосалёв (Протас, Горбунов) – 43:03' (5x5)   3:3 Марченко (Галимов, Хафизуллин) – 57:58' (5x5)   4:3 Бурдасов (Бенгтссон, Вей) – 68:47' (5x4)

Таким образом, СКА одержал победу в серии со счётом 4-1. Санкт-петербургский клуб стал четвёртым участником второго раунда плей-офф Кубка Гагарина. Ранее свои серии выиграли ЦСКА, «Локомотив» и «Ак Барс».

Календарь плей-офф КХЛ
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