Шайба Бурдасова в овертайме принесла СКА победу в серии с минским «Динамо»

В пятом матче серии плей-офф Кубка Гагарина СКА в овертайме обыграл минское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 4:3 (0:1, 2:0, 1:2, 1:0) в пользу подопечных Валерия Брагина.

На 4-й минуте Павел Варфоломеев вывел минчан вперёд. На 25-й минуте Эмиль Галимов сравнял счёт, а в середине периода оформил дубль. На 43-й минуте Варфоломеев забросил свою вторую шайбу. Через 58 секунд Денис Мосалёв во второй раз вывел «Динамо» вперёд. На 58-й минуте Кирилл Марченко сравнял счёт. Победную шайбу в овертайме забросил Антон Бурдасов.

Таким образом, СКА одержал победу в серии со счётом 4-1. Санкт-петербургский клуб стал четвёртым участником второго раунда плей-офф Кубка Гагарина. Ранее свои серии выиграли ЦСКА, «Локомотив» и «Ак Барс».