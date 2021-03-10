Шайба Бурдасова в овертайме принесла СКА победу в серии с минским «Динамо»

В пятом матче серии плей-офф Кубка Гагарина СКА в овертайме обыграл минское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 4:3 (0:1, 2:0, 1:2, 1:0) в пользу подопечных Валерия Брагина.
На 4-й минуте Павел Варфоломеев вывел минчан вперёд. На 25-й минуте Эмиль Галимов сравнял счёт, а в середине периода оформил дубль. На 43-й минуте Варфоломеев забросил свою вторую шайбу. Через 58 секунд Денис Мосалёв во второй раз вывел «Динамо» вперёд. На 58-й минуте Кирилл Марченко сравнял счёт. Победную шайбу в овертайме забросил Антон Бурдасов.
Таким образом, СКА одержал победу в серии со счётом 4-1. Санкт-петербургский клуб стал четвёртым участником второго раунда плей-офф Кубка Гагарина. Ранее свои серии выиграли ЦСКА, «Локомотив» и «Ак Барс».
- 10 марта 2021
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