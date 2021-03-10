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«Авангард» дома победил «Автомобилист» и выиграл серию со счётом 4-1

«Авангард» дома победил «Автомобилист» и выиграл серию со счётом 4-1
Хоккей / КХЛ 0
Аудио-версия:

В пятом матче серии плей-офф Кубка Гагарина омский «Авангард» обыграл екатеринбуржский «Автомобилист». Встреча проходила на стадионе «Арена-Балашиха» имени Юрия Ляпкина в Балашихе и завершилась со счётом 3:1 (0:1, 3:0, 0:0) в пользу подопечных Боба Хартли.

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 5-й матч
10 марта 2021, среда. 19:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 1
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Дацюк (Мэйсек, Макеев) – 05:57' (5x4)   1:1 Толчинский (Найт) – 21:02' (5x4)   2:1 Секач (Готовец, Буше) – 31:36' (5x5)   3:1 Береглазов (Хохлачёв) – 35:11' (5x5)

На 6-й минуте Павел Дацюк вывел гостей вперёд. В начале второго периода Сергей Толчинский сравнял счёт. На 32-й минуте Иржи Секач забросил вторую шайбу в ворота «Автомобилиста». На 36-й минуте Алексей Береглазов забил третий гол.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Таким образом, «Авангард» одержал победу в серии со счётом 4-1. Омский клуб стал пятым участником второго раунда плей-офф Кубка Гагарина. Ранее свои серии выиграли ЦСКА, «Локомотив», «Ак Барс» и московское «Динамо».

Календарь плей-офф КХЛ
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