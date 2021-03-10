«Авангард» дома победил «Автомобилист» и выиграл серию со счётом 4-1

В пятом матче серии плей-офф Кубка Гагарина омский «Авангард» обыграл екатеринбуржский «Автомобилист». Встреча проходила на стадионе «Арена-Балашиха» имени Юрия Ляпкина в Балашихе и завершилась со счётом 3:1 (0:1, 3:0, 0:0) в пользу подопечных Боба Хартли.
На 6-й минуте Павел Дацюк вывел гостей вперёд. В начале второго периода Сергей Толчинский сравнял счёт. На 32-й минуте Иржи Секач забросил вторую шайбу в ворота «Автомобилиста». На 36-й минуте Алексей Береглазов забил третий гол.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Таким образом, «Авангард» одержал победу в серии со счётом 4-1. Омский клуб стал пятым участником второго раунда плей-офф Кубка Гагарина. Ранее свои серии выиграли ЦСКА, «Локомотив», «Ак Барс» и московское «Динамо».
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