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Панарин сыграет в одном из двух ближайших матчах с «Бостоном»

Панарин сыграет в одном из двух ближайших матчах с «Бостоном»
Хоккей / НХЛ 0
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Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин сыграет минимум в одном из двух ближайших матчей с «Бостон Брюинз», сообщает обозреватель издания Lohud Винс Меркольяно на своей странице в «Твиттере».

Под вопросом находится участие Панарина в матче, который пройдёт в ночь с 11 на 12 марта, так как в «Рейнджерс» могут захотеть, чтобы россиянин прежде провёл несколько полноценных тренировок. Тем не менее не вызывает вопросов участие нападающего как минимум в одной встрече с «Брюинз».

Второй матч состоится в ночь с 12 на 13 марта.

Напомним, Панарин пропустил уже восемь матчей своей команды из-за обвинений в избиении девушки в 2011 году. Последний раз Панарин выходил на лёд в официальном матче 20 февраля во встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз». За время отсутствия Артемий потерял лидерство в споре лучших бомбардиров клуба — его обошёл соотечественник Павел Бучневич (19 очков против 18).

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