Питерс: судейство повлияло на исход прошлой игры. Реакция «Автомобилиста» — просто мнение

Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс подвёл итоги встречи с «Авангардом» (1:3, 1-4).



«Это была очень равная серия. Конечно, нам нужно было выигрывать оба домашних матча. Большинство соперника предрешило исход этого противостояния. Второй домашний матч, конечно, мы должны были выигрывать. За четыре минуты до конца счёт был 3:1, встреча была нашей.



Сегодня мы смотрелись неплохо. При счёте 1:1 у нас был отличный момент, но шайба перескочила через клюшку Павла Дацюка, мы упустили возможность провести атаку «два в один», а соперник в обратной атаке забил нам победный гол.



Несомненный факт, что судейство в любом случае повлияло на исход прошлой встречи. Наш клуб решил отреагировать на это так, как отреагировал, это просто мнение организации», — передаёт слова Питерса корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Авангард» дома победил «Автомобилист» и выиграл серию со счётом 4-1