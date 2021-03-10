Крикунов — о победе «Динамо»: всё идёт от головы. Так разваливаться нельзя

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов подвёл итоги встречи с «Северсталью» (4:3, 4-1).

«Хорошо, что мы сегодня выиграли. Не надо ехать в Череповец теперь. Но так играть нельзя, как мы играли в третьем периоде. Народ собрался отдыхать при 4:0. Даже при удалении «пять на три» ничего не могли сделать. Всё идёт от головы. Так разваливаться нельзя. По серии скажу, что нам очень повезло, что мы попали на такую команду, так как нам пришлось биться во всех играх. «Северсталь» шла на ворота, им терять было нечего.

Было ли принципиально, чтобы большинство забило именно Шипачёва? Нет, нам нет разницы, кто будет забивать. Почему играл Ерёменко? Потому что тренер по вратарям сказал, что он готов и должен играть.

Нам сказали, что рукопожатия отменены из-за пандемии. Мы ребятам говорили, что надо идти», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергея Емельянов.