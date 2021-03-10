Дацюк: я не хотел бы приходить с детьми на хоккей и видеть актёрское мастерство

Капитан «Автомобилиста» Павел Дацюк прокомментировал вылет команды из розыгрыше Кубка Гагарина.



«Наверное, импульс в серии был упущен «Автомобилистом» в прошлом матче. Это был переломный момент. Согласен ли я с сутью нашумевшей публикации на официальном сайте клуба? Вы мастерски меня подводите к штрафу за критику судейства.



Скажу так: я не считаю, что дело в судьях, но хоккей — мужская игра, и я никогда не приветствую какие-то нырки, симуляции. Хотел бы, чтобы наш хоккей оставался хоккеем. Могу привести в пример защитника «Авангарда» Покку: в прошлом матче ему шайба попала в лицо, он сходил зашить его и вышел играть дальше.



Я бы не хотел приходить с детьми на хоккей и видеть актёрское мастерство. Я бы не хотел, чтобы победы доставались моей команде только таким образом. Мне не нравятся эти тенденции, я бы хотел их оставить за бортом.



Очень рад за Илью Ковальчука — он здорово сыграл, принёс своей команде пользу. Но мы не общались во время серии, на льду друзей нет.



Разгромное интервью Коваржа в сезоне? Уже не помню, что там было. Но у каждого есть своё мнение, я не могу на это влиять. Не собираюсь залезать каждому в голову.



Разочарования от игры за «Автомобилист» у меня точно нет. Больше недовольства собой, не всё удалось воплотить. Но хоккей — это командная игра, и не всегда получается исполнить личные желания. В конце хотел бы выразить благодарность нашим болельщикам, они верили всегда в нас, и в плей-офф оказали прекрасную поддержку», — передаёт слова Дацюка корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Авангард» дома победил «Автомобилист» и выиграл серию со счётом 4-1