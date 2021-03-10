Клинкхаммер: главное достижение — «Динамо» Мн за год прыгнуло с низа таблицы на 7-е место

Капитан минского «Динамо» Роб Клинкхаммер подвёл итоги матча и серии со СКА (3:4 ОТ, 1-4).

«Мы бились, горжусь командой, мы никогда не сдавались. Мы не особенная команда, у нас нет никакого секрета успеха. Мы просто работали и не сдавались. СКА — одна из лучших команд лиги, они выиграли, но я горжусь тем, что показала наша команда.

Главный фактор в серии? Не хочу говорить, что не хватило удачи, — возможно, опыта. Соперник находил способы победить, все матчи были упорными, в один гол. СКА опытнее, с более глубоким составом, это из-за большого бюджета. СКА — одна из лучших команд за пределами НХЛ. Но я горжусь боем, который дала наша команда.

То, что мы за год прыгнули с низа таблицы на седьмое на Западе, – главное достижение сезона. Мы много говорили о том, что надо менять культуру, биться друг за друга, играть как команда. Мы выросли за этот год, другие команды начали нас уважать. Горжусь тем, что мы попали в плей-офф, в этой лиге тяжело это сделать, особенно когда у клуба не так много денег.

За счёт чего собирались побеждать СКА? Мы не смогли бы их переиграть в мастерстве, значит, надо было брать упорным трудом. Во-вторых — работа с шайбой. Знали, что СКА – опасная команда, нужно было ограничить их шансы. Третье — чтобы забивали все звенья, а не опираться только на одного-двух человек. Мы выполнили все эти установки, хоть и не добились результата», — передаёт слова Клинкхаммера корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.